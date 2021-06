PVDA kan toch deelnemen aan onderzoekscommissie PFOS

Sociaal akkoord krijgt groen licht van de vakbonden

18:00 De drie vakbonden hebben het ontwerp van sociaal akkoord goedgekeurd. Dat is meteen goed nieuws voor de regering. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) reageert dan ook tevreden: “Ik denk in de eerste plaats aan werknemers met lage lonen. Zij zullen profiteren van een stijging van 150 euro netto tegen 2026, bovenop de indexering. Deze stijging is historisch: het minimumloon is al sinds 2008 niet gewijzigd. De hele arbeidswereld zal er de vruchten van plukken.”