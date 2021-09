PVDA: “Helft van werknemers ouder dan 55 kan niet tot pensioenleeftijd doorwerken”

Geneeskunde voor het Volk, een initiatief van PVDA, biedt gratis geneeskunde aan voor iedereen. In totaal zijn er elf groepspraktijken (5 in Vlaanderen, 4 in Wallonië, 2 in Brussel), zij contacteerden elk al hun patiënten tussen 55 en 65 jaar met de vraag om deel te namen aan een bevraging waarin gepeild werd naar de werkbelasting en hun werkvermogen. In totaal namen 952 mensen deel aan de bevraging, 447 onder hen zijn op dit moment nog aan de slag.

Volgens GVHV blijft het probleem ook met de aangekondigde hervormingsplannen van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS), waarbij werknemers met een loopbaan van 42 jaar al op hun zestigste op vervroegd pensioen kunnen, bestaan. “De realiteit is dat weinig werknemers op hun 60ste al een loopbaan van 42 jaar hebben. De minister draagt ook geen enkele oplossing aan voor de zware beroepen. Een verpleegster die op haar tweeëntwintigste afstudeert, zal nog altijd tot haar vierenzestigste moeten werken. Een huishoudhulp of zorgkundige die twee of drie jaar niet werkt om voor de kinderen of een familielid te zorgen, zelfs tot zijn of haar zevenenzestigste. Dat is onhaalbaar”, aldus Merckx.