PVDA, Groen en sp.a trekken aan alarmbel over zorgtoeslag

Verkoop van thee stijgt met 30%: omdat het gezond is, en om onszelf te verwennen

4:32 De coronapandemie geeft thee een boost. Steeds vaker vervangen we dat kopje koffie in onze home office door een dampend potje kruidige of fruitige infusie. De verkoop van zakjes en builtjes steeg het afgelopen jaar met 30 procent. “Deze pandemie deed ons over onze gezondheid nadenken en daar past thee perfect in”, zegt theesommelier Veerle Stoffels.