PVDA dringt opnieuw aan op onderzoekscommissie over woonzorgcentra

Slangen op maandag. Ook na de schok van deze verzengen­de tweede golf zullen we met het virus moeten leren leven

10:00 Vandaag zwaaien de deuren van de scholen opnieuw open. En de ramen eveneens, want directies en leerkrachten doen er alles aan om de lessen zo veilig mogelijk te laten doorgaan. Toch is er veel kritiek op de beslissing. De Waalse viroloog Marc Wathelet nam zelfs de woorden 'vrijwillige doodslag' in de mond en pleit ervoor om het hele land zes tot acht weken volledig op slot te doen.