PUNT. vzw, opgericht na moord op Julie Van Espen, slaat noodkreet: “Zonder financiële en politieke hulp staan 1.000 slachtoffers binnenkort in de kou”

PUNT. vzw, het advies- en expertisecentrum na seksueel geweld dat werd opgericht na de moord op Julie Van Espen, dreigt overkop te gaan. In een open brief schrijft de organisatie dat de subsidiekraan werd dichtgedraaid, terwijl de nood aan ondersteuning toeneemt.

“Het is met pijn in het hart dat we dit moeten schrijven. Als we niet snel politieke en financiële steun krijgen dan zal PUNT. haar deuren binnen enkele maanden moeten sluiten”, klinkt de noodkreet. “Al heel wat kabinetten hebben we de laatste maanden afgelopen, maar zolang de noodzaak van onze organisatie en langdurige zorg na seksueel geweld niet erkend wordt zullen wij gedwongen zijn om 1.000 geholpen mensen, 120 vrijwilligers en 3 werknemers in de kou te zetten.”

De vzw werd vier jaar geleden opgericht in de nasleep van de moord op Julie Van Espen en de stille mars door Antwerpen waar 15.000 mensen aan deelnamen. PUNT. organiseert praatgroepen waar slachtoffers van seksueel geweld in contact kunnen komen met lotgenoten, ook na de periode waarin zij terecht kunnen in de zorgcentra na seksueel geweld. “Het is de sterkte van PUNT. om andere overbevraagde initiatieven te ontlasten met daarbovenop een specifieke expertise in seksueel geweld. Als wij onze deuren moeten sluiten dan nemen de enige houvast van slachtoffers af, met alle gevolgen van dien zoals werkuitval, depressie, angsten of suïcidale gedachten. Dat kunnen we als samenleving toch niet toelaten?", betoogt de vzw.

Vier nieuwe slachtoffers per week

De organisatie, die werkt met professionele vrijwilligers, vangt vier nieuwe slachtoffers per week op. Dat zij de tekorten in de psychologische hulpverlening moeten opvangen zonder structurele steun, is “onwezenlijk”, klinkt het. Ze wijst de politiek, in in het bijzonder Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V), dan ook op haar verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk werk te maken van het versterken van die hulpverlening. De organisatie pleit voor samenwerking tussen verschillende reeds bestaande initiatieven, en hoopt dat de overheid hen daarbij kan ondersteunen. “Laat ons samen nadenken, laat ons samenwerken en laat ons vooral samen oplossingen vinden. Wij horen en zien alle slachtoffers, horen en zien jullie ze ook?”

PUNT. vzw steunen kan door een gift te doen op het rekeningnummer BE82 7350 6454 2168.