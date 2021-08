Pukkelpop: tien jaar na de storm. “De hemel werd groen, en dertig seconden later leek het wel nacht. Alsof de hel was losgebarsten boven de weide”

Tien jaar na Pukkelpop­dra­ma. Ouders van verongeluk­te Marijke De Wilde (21) leerden opnieuw leven: “De eerste keer dat we weer lachten, voelde alsof we haar hadden ‘verraden’”

14 augustus “Seg, die paal? Die kan toch niet omvallen, hé?” Het waren de laatste woorden van Marijke De Wilde, toen ze op 18 augustus 2011 samen met een vriendin in een tentje op de Pukkelpopcamping schuilde voor de storm. Seconden later waaide de verlichtingspaal om en viel hij op hun tent. Marijke was op slag dood. Tien jaar later doen de ouders van de chiroleidster uit Hamme hun verhaal. “We hebben opnieuw moeten leren leven. Dat was héél moeilijk, maar vandaag kunnen we zeggen: wij zijn terug gelukkig.”