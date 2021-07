Pukkelpop start met opbouw, maar kan het festival doorgaan met stijgende coronacijfers?

Premier geeft in parlement ophelde­ring bij vertrek regerings­com­mis­sa­ris Haouach, maar spreekt zich niet uit over hoofddoek

6:35 Het ontslag van Ihsane Haouach, de voormalige regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IVGM), had niets te maken met de nota die de Staatsveiligheid over haar had bezorgd, zo benadrukten staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) en premier Alexander De Croo (Open Vld) gisteren in het parlement. Daarmee is deze zaak voorlopig gesust. Maar of een regeringscommissaris al dan niet een hoofddoek mag dragen? “Daar blijft een kloof gapen binnen de regering.”