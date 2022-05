Pukkelpop krijgt nu toch terugbetaling van 1,8 miljoen euro aan voorschotten

HET DEBAT. Geen zedenleer of godsdienst meer, maar vak 'maatschap­pe­lij­ke vorming' in het onderwijs: goed idee of niet?

Basisschool Simonnet in Sint-Martens-Latem vervangt op 1 september de lessen godsdienst en zedenleer door een nieuw vak: maatschappelijke vorming. “Het is een allesomvattend vak dat de normen en waarden van Simonnet in een maatschappelijke context plaatst”, verduidelijkt directeur Paul Lauwers. Wat denk jij? Moeten zedenleer en godsdienst vervangen worden door één vak maatschappelijke vorming? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

13:16