Pukkelpop combitickets volledig uitverkocht

Nieuwe crisis in de Vlaamse regering op komst? Demir (N-VA) legt ontwerp stikstofde­creet op regerings­ta­fel, CD&V niet akkoord

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trekt vrijdag met een ontwerp van stikstofdecreet naar de ministerraad, maar coalitiepartner CD&V is niet van plan het decreet goed te keuren omdat het afgesproken milieueffectenrapport (MER) rond hun twee eisen in het akkoord nog niet is opgestart. Als het dossier over de zomer wordt getild is de vraag of de nieuwe stikstofregeling nog voor de verkiezingen gestemd kan worden.