Psycholoog: "Gevoel van opluchting overstemt noodzaak van voorzichtigheid”

“Als mensen begeleid worden tot meedenken, ben ik ervan overtuigd dat ze de onzekerheid van de situatie begrijpen, en dat ze zullen beseffen waarom we best nog wat voorzichtig zijn. Maar er wordt nog steeds te weinig geïnvesteerd in het laten meedenken van de bevolking", stelt hij.

Quote De voorwaarde­lijk­heid van de beslissin­gen en de koppeling aan ons gedrag kwamen weinig uit de verf. Het zal ongeloof­lijk moeilijk zijn om opnieuw beloftes te moeten intrekken

De druk om te versoepelen is erg groot, erkent Van den Bergh. “Dat is ook begrijpelijk, vanuit het oogpunt van veel sectoren. De hoop richten op de toekomst is iedereen van harte gegund. Ik begrijp ook dat de politiek duidelijkheid wil creëren door data als ankerpunt te nemen. Maar de epidemiologische toestand blijft onzeker: er zijn nog hoge besmettingscijfers en de Indiase variant is in aantocht. De voorwaardelijkheid van de beslissingen en de koppeling aan ons gedrag kwamen weinig uit de verf. Het zal ongelooflijk moeilijk zijn om opnieuw beloftes te moeten intrekken. Dan verliest men de bevolking helemaal.”

Over onder meer de vaccinatiecampagne wordt er volgens Van den Bergh te weinig concrete informatie gegeven. “Uiteraard is het goed dat de vaccinaties eindelijk op snelheid komen, maar we laten de kans passeren om bijvoorbeeld tijdens de wachttijd na vaccinatie mensen goed te informeren over de besmettelijkheid na vaccinatie. Welke gedragsvoorschriften zouden gevaccineerde personen best nog volgen? Verschilt dit voor privécontacten versus de publieke ruimte en volgens de vaccinatiestatus van de partners waarmee men omgaat? Zonder heldere verduidelijkingen zal iedereen dit willekeurig zelf invullen.”

