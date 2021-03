Psychologen: “Verhoog het risicobewustzijn en wijs op voordelen op lange termijn”

ONZE OPINIE. Lockdown? Het is maar hoe je het bekijkt. Dit is al een leven in lockdown

5:00 Het L-woord valt weer. Lockdown. Kort en krachtig, bepleiten een pak deskundigen. Het is maar hoe je het bekijkt. Dit is al een leven in lockdown. Geen cultuur. Geen horeca. Geen pretparken. Geen fysieke lessen voor studenten. Geen reizen. Eén contact in je huis. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld Ierland, dat al maanden in een zeer strikt carcan leeft, leefden we hier in relatieve 'vrijheid blijheid'.