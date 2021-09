Psychologen naar Raad van State tegen nieuwe terugbetalingsregeling: “Conventie gaat in tegen beroepsgeheim”

“Conventie gaat in tegen beroepsgeheim”

De verenigingen vinden dat de conventie ingaat tegen hun beroepsgeheim, omdat in de terugbetalingsregeling onder meer een rol is voorzien voor de huisarts. Met die huisarts zou de psycholoog gegevens over de patiënt moeten delen. "Dat is geen probleem als de arts al op de hoogte is, maar we weten uit onderzoek dat dit zelden het geval is", zegt Joos. "Bij de meeste patiënten weet de huisarts van niets. Het feit dat je je recht op terugbetaling verliest als je niet wil dat de huisarts weet dat je een psycholoog bezoekt, is een probleem."