Psychologe Danièle Zucker scherp na golf van seksueel geweld: “Elke dag minstens 100 verkrachtingen in België. Dat is een politieke keuze”

“Onder andere voor alle slachtoffers”, zegt Danièle Zucker op de vraag waarom ze een boek over de vooroordelen van verkrachtingen heeft geschreven. Vijftien jaar lang stond ze aan het hoofd van de dienst die ze zelf oprichtte: de psychiatrische afdeling van de spoedgevallen in het Brusselse ziekenhuis Sint-Pieter. “Elk jaar passeerden daar meer dan 100 slachtoffers van verkrachting”, zegt ze. Van opleiding is Zucker filosofe en doctor in de psychologie. Ze leerde in Amerika van de FBI ook in het hoofd van daders te kijken. De tel is ze al lang kwijt. “Tijdens mijn hele carrière als psychologe heb ik al duizenden verkrachte jonge meisjes en vrouwen zien passeren. Verwoeste levens. Niet alleen dat van het eigenlijke slachtoffer, maar ook dat van de kinderen en de partner. Want plots durft mama niet meer buitenkomen door haar panische angsten. Plots stelt papa vast dat mama niet meer met hem wilt vrijen. Omdat dat gewoon niet meer lukt.” In haar boek spreken veel cijfers voor zich. Zoals dat de helft van de slachtoffers een zelfmoordpoging onderneemt. Of dat twee op de drie slachtoffers drie jaar nadat ze verkracht zijn opnieuw single zijn. Omdat hun relatie eraan kapotgaat. 8,5 procent raakt zwanger na een verkrachting. 40 procent van hen kiest voor een zwangerschapsonderbreking. “Te weinig mensen staan daarbij stil.”