Psychiater Dirk De Wachter over corona en zijn kankerdiagnose: “De mensen zijn zo lief. Het loopt echt uit de hand”

Het jaar eindigt voor psychiater Dirk De Wachter (61) slechter dan het begon. Hij had zich goed gevoeld, geen vuiltje aan de lucht. Maar toen kwam, afgelopen zomer, plots de kankerdiagnose. De behandeling is bezig en de prognose niet te best, toch is de professor hoopvol. “Mijn kleindochter is vijftien maanden, ik zou haar graag in het eerste studiejaar naar school brengen. De wetenschap is daar twijfelachtig over, maar we gaan ervoor.”