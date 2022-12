Psychiater Dirk De Wachter is vijfde genomineerde voor ‘Belg van het jaar’: “Zelfs in die rotdiagnose vindt hij een manier om mensen te helpen”

Van alle vijf genomineerden is Dirk De Wachter de enige die niet terugblikt op een goed jaar. 2022 was het jaar van de kanker, het jaar van de ongunstige levensprognose. Maar laat dat geen bezwaar zijn om hem niet tot Grootste Belg te stemmen, zegt onze redactrice Sabine Vermeiren. Want echte winnaars: die boeken hun overwinningen niet in de schijnwerpers. Die boeken hun overwinningen, daar waar het donker is.

Hem kennende, zal hij het er vast niet mee eens zijn, met zijn nominatie voor Belg van het Jaar. “Dat is toch van een overdrevenigheid”, zal hij zeggen met een woord dat hij zal ontlenen uit z’n eigen ‘Dewachteriaans’ terwijl hij bijna verontschuldigend zijn handen zal opwerpen naar de godheid waar hij niet in gelooft. Hij zal ze nog menen ook, die woorden. Want van alle deugdelijke eigenschappen waarmee Dirk De Wachter bedeeld is, is bescheidenheid er één. De psychiater die op genoeg podia stond om sterallures te krijgen van hier tot in New York en terug laat zich aan de val van de arrogantie niet vangen. Hij mag dan misschien een grote liefde hebben voor de bijna mathematische volmaaktheid van Bach, het literaire meesterschap van Leonard Cohen en de ondoorgrondelijke filosofische inzichten van Levinas, als De Wachter praat, bedient hij zich met een even groot gemak van de taal van Deborah aan de kassa van de Delhaize, als die van Ludo met z’n lange staat van dienst bij ‘t Ontstopperke. Thuis tussen de grootste geesten, maar ook tussen de gewonigheid van mensen zoals u en ik.

Die bescheidenheid even buiten beschouwing gelaten, is Dirk De Wachter ook dit: een klein beetje ijdel - zeldzaam is de mens die ervan gespaard blijft. En al zal hij het dus vast niet eens zijn met de gulligheid en de overdrevenigheid van z’n nominatie, de kans is groot dat hij ermee kan leven.

2022 was niet het jaar waarin Dirk De Wachter ziek werd, dat gebeurde al in de zomer van 2021. De eerste voortekenen waren er in Parijs, de stad bij uitstek waar de psychiater, ironisch genoeg, al een leven lang schoonheid vindt. Gezeten in het Centre Pompidou, op een bankje voor een wand, gewijd aan de Franse schrijver André Breton, waren er plots: helse krampen. Meteen erna, op toilet, veel bloed. Dirk De Wachter is dokter, hij wist het eigenlijk toén al. Maar het woord kanker zou pas een paar weken later vallen, na een coloscopie in het ziekenhuis. En snel ook dat andere woord: uitzaaiing.

Quote Toen Jozefien klein was en toen haar in de kleuter­klas op een dag werd gevraagd welke job haar papa deed, antwoordde ze ‘verdriet­dok­ter’

Z'n job was troost geven, plots moest Dirk De Wachter zélf getroost worden. Eerst koos hij ervoor om z'n diagnose niet publiek te maken, dat deed hij pas een half jaar later. Eerst nog in algemene termen. Over zijn slechte prognose zweeg hij. Maar zoveel reacties kreeg hij en zo warm waren die, dat hij in 2022 wél koos voor openheid. Dat doet hij op zorgvuldig gekozen momenten, het moet geen theater worden, vindt hij. Maar als hij praat, doet hij het rechtuit en benoemt hij de dingen zoals ze zijn. De kans dat hij er over vier jaar nog is, zo zegt hij dan, is kleiner dan de kans dat hij dood zal zijn. En die slechte prognose, zo legt hij vervolgens uit, voelt alsof de dood een koude tocht in je nek blaast. Niet de hele tijd, niet zeven op zeven, niet vierentwintig uur per dag. Maar af en toe, vaak op onverwachte momenten. En als het gebeurt, als er zo’n moment is, dan ril je, zegt hij. “De dood, ze staat niet voor je, ze kijkt je niet in de ogen. Ze staat hier”, zegt hij dan, terwijl hij wijst naar een onbestemde plek, bumperend tegen het kwetsbaarste stukje naakt van z'n hals. Tegen een vijand die voor je staat, kan je je tenminste nog wapenen. Je kan je schrap zetten als hij chargeert. Maar staat hij achter je, dan zie je de aanval niet komen en komt de confrontatie des te harder aan.

Dirk De Wachter heeft drie kinderen, één daarvan is een dochter, ze heet Jozefien. Toen Jozefien klein was en toen haar in de kleuterklas op een dag werd gevraagd welke job haar papa deed, antwoordde ze ‘verdrietdokter’. Dat zei ze treffend. Dirk De Wachter is de dokter waar je naartoe gaat als de dagen donker zijn en de geest vertroebeld. Als niemand nog de woorden vindt, dan hij soms wél. Hij tovert geen mirakeloplossingen, zo werkt dat niet met de menselijke geest. Maar hij luistert, hij knikt en terwijl hij in mensentaal vraagt hoe het gaat, vouwt hij z'n handen op z'n knieën. Hij is niet, zoals een cardiochirurg, de dokter die met een millimeterprecisie weet wat hem te wachten staat als hij een openhartoperatie uitvoert - daarvoor is de psyche te complex, te grillig en te mysterieus. Maar als de dagen zo donker zijn en de geest zo vertroebeld dat er een spreekwoordelijke incisie nodig is, dan kan je maar hopen dat Dirk De Wachter degene is die de emotionele scalpel bedient.

Volledig scherm Dirk De Wachter op 6 december 2022. © Joel Hoylaerts / Photonews

Vergeet het stereotiepe beeld van de psychiater, want in de praktijkruimte van Dirk De Wachter: geen lange sofa waar je, horizontaal gelegen op mokkakleurig kunstleer, bij een doos Kleenex je diepste zielenroerselen uitbraakt. Wel twee eenvoudige armfauteuils, waarin het, met zicht op de schilderkunst van Bruneau, prettig en comfortabel zitten is. Het is de plek waar honderden, nee duizenden mensen binnenkwamen met meer vragen dan antwoorden. En waar ze, in het beste geval, een paar inzichten rijker weer buiten kwamen. Dirk De Wachter dacht zichzelf waarschijnlijk behoorlijk goed te kennen - als de menselijke geest je vak is, dan start je wellicht met enige voorsprong - maar 2022 was het jaar waarin hij, peinzend in z’n armfauteuil, ook zelf wat van die inzichten bij kreeg. Altijd al had hij geweten hoe belangrijk menselijk contact is en altijd al was hij overtuigd geweest van wat hij ‘het kleine goede’ noemt. Maar 2022 werd het jaar waarin hij dat ook aan den lijve ondervond.

Wie de afgelopen twaalf maanden sprak met Dirk De Wachter, kon merken dat het praten over de kanker hem niet buitengewoon zwaar valt, althans dat gevoel kreeg je erbij. Maar als het gaat over ‘het kleine goede’ dat hem te beurt viel, hij zal het toegeven, dan knijpt iets zijn keel dicht en het is ontroering. Ander woord voor: dankbaarheid. Of noem het ook: verwondering. Als hij vertelt over die verpleegster die haar uurschema zo aanpaste dat ze er altijd was op de momenten dat hij chemo had. Over de ziekenhuispoetsvrouw die ‘ja’ antwoordde toen hij, in een moment van diepe ellendigheid, vroeg of ze niet wat met hem wilde praten. Of over de stagiaire die het niet erg vond om, na dagen van platliggen en primaire lichaamsverzorging, even z'n haren te wassen - want zo genadig was de chemo gelukkig geweest, dat hij er z'n zo kenmerkende kapsel nooit door verloor. Op dié momenten in het gesprek, wanneer het dus over dat kleine goede gaat, slikt hij. Omdat, van alle dingen die hem troost boden in dit afgelopen beroerde jaar - van Bach tot Cohen en Levinas - niks hem zo hard raakte dan gewoon maar de aanwezigheid van lieve mensen.

Quote Caroline Pauwels is er niet meer, maar wat zij betekende voor Dirk De Wachter, betekent hij intussen voor anderen. De trooster. De compagnon de route

Dirk De Wachter moet geen Belg van het Jaar worden omdat hij kanker heeft en omdat we daar een compassie, medeleven en een onrechtvaardigheid bij voelen. Als hij Belg van het Jaar wordt, laat het dan zijn, simpelweg om wie hij is en om hoe hij zelfs in die rotdiagnose een manier vindt om mensen te helpen. Gemiddeld acht mensen per uur krijgen in ons land te horen dat ze kanker hebben. Toch rusten op de ziekte, als het gaat over die koude tocht in je nek, nog altijd taboes. Dirk De Wachter zal die niet wegnemen, dat hoeft ook niet z’n verantwoordelijkheid te zijn, dat is trouwens niémands verantwoordelijkheid. Maar dat hij er zo openlijk over praat, is al een mooi begin. En stopt hij daar morgen mee: dan is het óók goed.

In zijn strijd tegen kanker had Dirk De Wachter een tijdlang een compagnon de route, vertelde hij in december in een gesprek met deze krant. Het was VUB-rector Caroline Pauwels. “Hoe is het?”, stuurde ze hem wel eens. Haar prognose was veel slechter dan de zijne, maar altijd bleef ze positief, altijd bleef ze hoopvol, altijd bleef ze hem die vraag stellen en dat troostte. Caroline Pauwels is er niet meer, maar wat zij betekende voor Dirk De Wachter, betekent hij intussen voor anderen. De trooster. De compagnon de route.

Laten we van Dirk De Wachter geen symbool maken, niet de verpersoonlijking van kanker, want elk verhaal is anders, elke patiënt uniek. Maar laat deze nominatie er wél één zijn voor alle mensen, ze zijn met veel, die vechten tegen een ziekte. Om de dingen die we wel weten, maar niet zien. De nachtelijke tranen, de verbeten pijn, de weggestoken angst en het dappere voortdoen, ook wanneer het eigenlijk niet meer gaat.

Een winnaar herken je niet altijd aan z’n podium en aan z’n medaille. Echte winnaars boeken hun overwinningen, daar waar het donker is.

