PS’er Thomas Dermine: “Nee, we betalen niet te veel belastingen in België”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil geen taxshift, maar wel een lastenverlaging van 8 miljard euro. Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) moeit zich nu ook in de debatten rond de fiscale hervorming die tegen 2024 moet worden uitgewerkt. “Nee, we betalen niet te veel belastingen in België”, liet hij optekenen bij DH Radio.

Dermine wil het niet hebben over belastingen op arbeid, maar over bijdragen. “Die bijdragen dienen om de solidariteit te financieren. We komen uit een periode met corona, waarin we de waarde van die solidariteit hebben gezien. Onze economie, werknemers en bedrijven hebben die moeilijke periode doorstaan door de solidariteit van de bijdragen op het loon”, vertelde hij in ‘Il faut qu’on parle’ op DH Radio.

Op de ja-neevraag of we in België te veel belastingen betalen, antwoordde Dermine resoluut ‘nee’. Hij nuanceerde het later wat: “Zijn er te veel belastingen? Op bepaalde klassen van arbeiders en op bepaalde types van eigendom zeker wel. Er zijn echter ook bredere onderwerpen waaraan we kunnen werken in het kader van de taxshift. We zien namelijk dat het belastingstelsel in België vol gaten zit.”

Of we voor het einde van de regeerperiode van de regering-De Croo ook daadwerkelijk een fiscale hervorming zullen zien, daarover blijft Dermine op de vlakte. “In het regeerakkoord staat het mandaat om er één voor te bereiden. Maar als aan de voorwaarden wordt voldaan en als de partners er vertrouwen in hebben, dan moeten we vooruit kunnen”, zei de staatssecretaris.

En uiteindelijk maakte de PS’er ook duidelijk dat hij niet lijnrecht tegenover de MR-voorzitter staat: “Ik ben het volledig eens met de heer Bouchez. We hebben een eerlijker belastingstelsel nodig.”

Quote Hoe kun je dat zeggen in één van de meest belaste landen ter wereld? MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez

Belediging

MR-voorzitter Bouchez reageerde alvast op Twitter: “Hoe kun je dat zeggen in één van de meest belaste landen ter wereld? Wat een belediging voor de middenklasse die hard werkt om dan bijna de helft van haar inkomsten aan de staat te geven…”

“Hoge belastingen leiden ertoe dat wie geen hulp van thuis krijgt, nog amper een betaalbare woning vindt, energie niet kan betalen en in het leven — ondanks hard werken — niet meer vooruit raakt. Dat is voor een liberaal onaanvaardbaar, maar zou dat ook moeten zijn voor een socialist”, liet Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert op zijn beurt weten op het sociaal medium.