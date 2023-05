PS’er Maurice Lafosse (88) sleept Kamer voor de rechter omwille van pensioenextra’s

KIJK. Wat weten we over het pensioenschandaal en wie heeft er boter op zijn hoofd? Politiek journalist Lorenzo Terrière legt uit

De voorbije weken stond het parlement in het oog van de storm omwille van de pensioenbonussen die Kamerleden kunnen genieten. Zo werd enkele weken geleden duidelijk dat Kamerleden hun wettelijk maximumpensioen van 7.813 euro bruto per maand kunnen verhogen met 20%, tot wel 9.375 euro per maand. Weliswaar op voorwaarde dat de pensioenrechten van andere uitgeoefende jobs in het verleden gecumuleerd worden.

Maar in de Kamer bestaat die bonus van 20% pas sinds 2014, terwijl ze in het Vlaams en Waals parlement én in de Senaat al sinds 2004 in voege is. En dat is “discriminatie”, vond Maurice Lafosse (88). Het gewezen Kamerlid spande een rechtszaak aan voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Vorig weekend legde hij zijn slotconclusies neer, op 6 september volgt de uitspraak door de rechter. Lafosse krijgt de steun van de invloedrijke bond van ex-parlementsleden, vzw Pro Lege. Hij en de vzw zijn ervan overtuigd dat de gunstregeling van 20% in ieder parlement gelijk moet toegepast worden.

Met Maurice Lafosse komt in het dossier van de pensioenextra’s van de Kamer plots ook de Parti Socialiste in het vizier. Lafosse staat welbekend als de voormalige burgemeester van de stad Bergen, een belangrijk machtsbastion van de Franstalige socialisten. Hij zwaaide er de plak tussen 1989 en 2000, waarna hij werd opgevolgd door Elio Di Rupo (PS). Naast Kamerlid, was Lafosse ook Senator voor de Provincie Henegouwen in de jaren ‘80. Verschillende keren tijdens zijn actieve carrière kwam Lafosse in opspraak wegens schandalen. De laatste keer was in 2017, toen bleek dat hij als ex-burgemeester al tien jaar een sociale woning met twee slaapkamers voor de spotgoedkope prijs van 75 euro per maand bleek te huren. Ook zijn zoon, Pascal Lafosse, die toen schepen was in Bergen, moest opstappen omwille van gesjoemel.

KIJK. 15 politici beslisten over extra pensioen Kamerleden