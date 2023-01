PS zet Europarlementslid Marc Tarabella uit partij na Qatargate

Ex-europarle­ments­lid gaat beerput opentrek­ken zodat hij zelf wegkomt met kleine straf

Het deksel van de beerput gaat er nu helemaal af. Want in het Qatargate-schandaal - waarbij buitenlandse mogendheden invloed kochten in het Europees Parlement - heeft oud-Parlementariër Pier Antonio Panzeri (67) een deal gesloten met het federaal parket. Hij heeft op papier gezworen dat hij alles en iedereen zal verlinken in ruil voor een kleine straf.

