PS wil knelpuntberoepen invullen met sans-papiers, “Activeer eerst onze werklozen”, antwoordt De Croo

Gevraagd naar een reactie door nieuwszender ‘LN24' reageert de premier alvast negatief op het voorstel. “Eerlijk gezegd, als ik kijk naar het werkloosheidsniveau in bepaalde delen van het land - en de werkloosheid is daar nog altijd hoger dan in andere regio’s - denk ik dat het de eerste prioriteit is om onze werklozen te activeren. Laten we eerst onze werklozen activeren en dan kijken of we nog bijkomende werkkrachten nodig hebben”, zei De Croo.