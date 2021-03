PS wil gratis openbaar vervoer voor iedereen die zich gaat laten vaccineren

Mogen rechters tweeten? “Ja, maar er is de plicht tot terughou­dend­heid”

14:20 Oud-assisenvoorzitter Edwin Van Fraechem (80) heeft zich in het Radio 1-programma Nieuwe Feiten uitgelaten over de vraag of magistraten wel mogen twitteren. Aanleiding is onderzoeksrechter Annemie Serlippens, die belast is met het gerechtelijk onderzoek naar Kamerlid Dries van Langenhove die in de Vlaams Belang-fractie zetelt. Uit een aantal tweets dat ze likete zou blijken dat ze niet onpartijdig is. De verdediging van de voorman van het extreemrechtse Schild & Vrienden wil dat Serlippens gewraakt wordt.