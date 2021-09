PS wil forfaitaire korting op energiefactuur in strijd tegen stijgende prijzen

BEERSEL Dronebeel­den tonen afgesloten Brusselse Ring nadat tankwagen met giftige stof kantelde - Weg weer volledig vrij

14 september Een vrachtwagen geladen met de benzoylchloride, een uiterst gevaarlijke chemische stof, is dinsdagnamiddag van de Brusselse ring in Lot gegaan. Het gevaarte kwam in de berm achter een bomenrij terecht waarna de tank begon te lekken. Zowel de binnen- als buitenring waren urenlang volledig afgesloten, terwijl de parkeerterreinen in Ruisbroek en het hotel ontruimd werden. Ook een tiental gezinnen uit de buurt werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Omstreeks 21.30 uur pas was de weg weer volledig vrijgemaakt.