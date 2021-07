PS wil coronasteun niet zomaar stopzetten: “Iedereen moet uit de crisis zijn vooraleer we stoppen”

PolitiekVoor de PS is het geen vaststaand feit dat de steunmaatregelen tegen de coronacrisis binnenkort aflopen. Dat heeft staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) laten verstaan. "Een begroting in orde is belangrijk voor de socialistische familie, maar op korte termijn is het belangrijk dat we genoeg doen voor de relance en niemand achterlaten", zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Het was staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) die afgelopen weekend in De Zondag vooruitblikte naar de begrotingsonderhandelingen na de zomer. Ze waarschuwde dat de coronamaatregelen eind september zullen aflopen, kwestie van het tekort op de begroting te doen dalen.

"Een vrees van mij is dat de crisismaatregelen blijven plakken. We moeten daarom duidelijk maken dat de coronamaatregelen eind september aflopen en niet meer verlengd worden. Op voorwaarde uiteraard dat er geen nieuwe golf komt. Maar goed, laat ons daar niet van uitgaan. We mogen alleen nog uitzonderingen toestaan voor sectoren die nog steeds dicht zijn. Ik zal daar streng over waken", aldus De Bleeker.

Besparingen vs investeringen

Maar dat is voor de PS nog geen uitgemaakte zaak. Staatssecretaris Dermine trekt een parallel met de crisis in 2008. Door te lang op besparingen in te zetten, zijn we toen langer in de crisis gebleven, terwijl in de Verenigde Staten sterk werd geïnvesteerd en het land daar sneller uit de crisis raakte.

"We hebben een marathon van meer dan een jaar gelopen. Het zou dom zijn te stoppen nu we vijf meter voor de finish zijn. Iedereen moet uit de crisis zijn vooraleer we stoppen", aldus Dermine, die onderstreept dat de crisis er bij bepaalde delen van de bevolking zwaar heeft ingehakt.

Institutionele hervormingen

De PS'er kwam ook terug op uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die na 2024 met de Franstalige socialisten wil onderhandelen over een "ordentelijk scheidingsakkoord”.

Dat is volgens Dermine vandaag niet aan de orde. "We hebben vorige zomer samengezeten, maar dat is niet gelukt. We zitten nu in een andere vorm, met twee ministers die bevoegd zijn voor institutionele hervormingen", aldus Dermine, die opmerkt dat er in 2024 eerst nog verkiezingen zijn.