PS wil asielzoekers inschakelen voor knelpuntberoepen

Ook banken profiteren mee van stormloop op staatsbon: “Zelfs al klant voor 100.000 euro naar eigen termijnre­ke­ning geleid”

Het succes van de staatsbon lijkt niet af te stoppen: er is door de Belgische spaarders al voor bijna 9 miljard euro op ingeschreven. En dat lokt ietwat verrassend ook bij de ‘middelgrote’ banken het nodige applaus uit: “Want voor ons is dit een uitmuntende kans om ook onze eigen alternatieven voor te stellen”, zegt filiaaldirecteur Franky Van Speybroeck (53) van vdk bank in het Oost-Vlaamse Destelbergen: “Al vele tienduizenden euro zijn uiteindelijk toch op een termijnrekening van onszelf beland.”