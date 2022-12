PS-voorzitter Paul Magnette woedend op staatssecretaris De Moor: “Stop met bang te zijn voor Vlaams Belang”

“De situatie is schandalig en onaanvaardbaar”, zegt een woedende Magnette in ‘Le Soir’ over de huidige opvangcrisis. De PS-voorzitter pleit voor structurele oplossingen, zoals transparantere criteria voor regularisatie, werkvergunningen in de sectoren waar er een arbeidtekort is en een spreidingsplan om Brussel en dichtbevolkte gemeenten te ontlasten. “Maar de staatssecretaris wil dat niet doen”, beweert Magnette. “Ze laat lijken alsof alles verband houdt met het gebrek aan plaatsen, maar de waarheid is dat de Vlaamse regeringspartijen en de MR het probleem niet willen aanpakken.”