PS-voorzitter Paul Magnette wil niet spreken over confederalisme en zal ook niet met N-VA praten mocht die lokaal of regionaal in zee gaan met Vlaams Belang

N-VA-voorzitter Bart De Wever zal van het confederalisme een breekpunt maken voor een eventuele toetreding van zijn partij tot de federale regering na de verkiezingen van 2024. “Ik wil met de PS maar over één ding spreken: over confederalisme”, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Een status quo is het meest nadelige dat je voor de Vlamingen kan doen. Wil je leven als een Scandinaaf, geld uitgeven als een Scandinaaf, dan moet je werken als een Scandinaaf. Maar als men in Franstalig België wil werken als een Zuid-Italiaan of een Zuid-Spanjaard, dan zal men moeten leven als een Zuid-Italiaan. Die waarheid zal men eens moeten aanvaarden”, aldus De Wever. Hij voegde eraan toe dat “de PS gewoon niet wil hervormen”.

De voorzitter van de Waalse socialisten, Paul Magnette, noemde die noord-zuid-voorstelling van De Wever “een karikatuur” in ‘De afspraak op vrijdag’. “Sorry, maar de werkgelegenheidsgraad in Antwerpen is dezelfde als in Charleroi”, zei Magnette. “Dit confederaal model heeft voor ons geen zin. We zullen zeker niet over confederalisme spreken, gewoon niet. Wij willen wél praten over een versterking van de federale regering, van de sociale zekerheid, van de solidariteit tussen alle Belgen.”

Uit De Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, RTL en ‘Le Soir’ bleek vorige week dat Vlaams Belang en N-VA samen misschien wel een meerderheid kunnen behalen in 2024. De PS-voorzitter hoopt alvast dat N-VA helemaal niet zal samenwerken met het Vlaams Belang, maar mocht het tussen die twee partijen toch tot een akkoord komen - of dat nu op lokaal of op regionaal niveau zou zijn - dan zal de PS niet meer mee aan tafel schuiven. “Ik hoop dat dat niet gaat gebeuren, dat zou ook voor Vlaanderen een nachtmerrie zijn, voor de internationale reputatie”, zei Magnette. “Wil Vlaanderen het volgende Italië worden, met een neofascistische regering? In elk geval zal dit nooit federaal gebeuren”, verwees hij naar het cordon sanitaire dat voor hem “absoluut” moet zijn.