PS-voorzitter Magnette vraagt ontslag bureau Waals Parlement

Woensdag raakte bekend dat Marcourt en griffier Frédéric Janssens in november vorig jaar vier dagen hebben doorgebracht in het kader van de wereldexpo in Dubai. Met vluchten in businessclass, een luxueus hotel en een private gids voor de duur van het verblijf kwam het totale kostenplaatje in de buurt van 20.000 euro, zo berichtte ‘Le Soir’. Marcourt kan zijn reis verantwoorden, de griffier niet. De man is sinds midden september geschorst, onder meer omwille van wanbeheer.

“Het bureau heeft onvoldoende toezicht gehouden op de uitgaven van de griffier en zou dus ontslag moeten nemen”, zei Magnette vrijdag bij RTBF. Hij stelt voor om het te vervangen door een nieuw samengesteld bureau, dat ook openstaat voor de oppositiepartijen. Momenteel bestaat het orgaan behalve uit Marcourt uit Jacqueline Galant (MR), Manu Disabato (Ecolo), Sophie Pécriaux (PS) en Sybille de Coster-Bauchau (MR).

Donderdag verklaarde Magnette dat Marcourt in zijn ogen geen persoonlijke fout heeft gemaakt.

Coalitiepartner Ecolo is het daar niet mee eens en vindt de positie van de parlementsvoorzitter onhoudbaar geworden. Het ontslag van het hele bureau is voor de groene partij dan weer niet nodig. Ecolo vraagt in een persmededeling aan Manu Disabato om door te gaan, met degenen die de wil hebben om orde op zaken te stellen.

In Canvas-programma ‘De Afspraak op Vrijdag’ gaf Magnette nog extra toelichting. “Er is altijd een politieke verantwoordelijkheid”, zei hij. “Het bureau is het orgaan van het parlement dat de uitgaven moet controleren, dus dat kan beschouwd worden als politiek verantwoordelijk voor deze crisis.”

Volgens Magnette heeft iedereen de regels gerespecteerd. “Maar die zijn veel te laks, er zijn nieuwe regels nodig. We zitten in een sociale en economische crisis. Politici moeten leren om soberder te leven. Hier is alles legaal gebeurd, maar iets kan legaal zijn en tegelijk niet ethisch en niet politiek verstandig.”