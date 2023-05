PS-voorzitter Magnette doet tijdens 1 mei-toespraak deur dicht voor beperking werkloosheid in de tijd

Frank (52) en Willy (82) kregen hun dochtertje (4) via Amerikaan­se draagmoe­der: “Onze kinderwens was niet evident, maar Antje is nu ons grootste geluk”

Nog nooit waren ze in New York geweest, maar in 2017 voerde een sterke kinderwens Frank Pinxten en Willy Hendrikx, toen 46 en 76 jaar oud, vanuit Limburg naar Amerika. Vandaag is hun dochter Antje bijna vijf jaar en “het mooiste dat ooit in onze levens is gebeurd”. Antje werd geboren uit draagmoederschap, waar wel meer homokoppels voor opteren. De overheid staat erbij en weet niet goed wat gedaan. “Het is tijd voor een juridisch kader.”