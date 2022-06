PS, Open Vld, Groen en PVDA willen recht op abortus verankeren in de grondwet

Nu het recht op abortus geschrapt is in de VS, wil PS-fractieleider Ahmed Laaouej uitzoeken hoe het recht op abortus bij ons in de grondwet verankerd kan worden. Daarbij krijgt hij alvast de steun van Open Vld, Groen en PVDA - al vindt die laatste het efficiënter om abortus meteen uit het strafrecht te halen. Alleen Vlaams Belang is voor een verstrenging van de abortuswetgeving, maar noemt dit vandaag geen prioriteit.

Laaouej suggereert om hoorzittingen te organiseren in de Kamer met enkele grondwetsspecialisten, om het recht op abortus te beschermen. In De Zevende Dag kreeg hij daarbij ook de steun van Open Vld-parlementslid Gwendolyn Rutten en ook Groen-covoorzitster Nadia Naji schaarde zich achter de oproep. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi benadrukte dat abortus een vrouwenrecht is waarvoor we moeten blijven strijden, maar wil eerst de resultaten afwachten van het wetenschappelijk comité dat in het leven is geroepen om de abortuswetgeving te evalueren. Daarna wil hij graag het debat aangaan.

De vraag is of het al dan niet verankeren in de grondwet vandaag prioritair is. Geen enkele partij die kans maakt om federaal aan de macht te komen wil de abortuswetgeving verstrengen. Alleen Vlaams Belang zou abortus liever beperkt zien tot 3 categorieën: bij verkrachting, als het leven van de vrouw in gevaar is en als het kind niet levensvatbaar is. PVDA steunt het voorstel van de PS, maar Kamerlid Sofie Merckx benadrukt dat dit een lange procedure is, waarbij een tweederdemeerderheid niet gegarandeerd is. Zij pleiten ervoor om meteen het gezamenlijk wetsvoorstel te stemmen om abortus uit het strafrecht te halen.

“Holderdebolder”

N-VA bekijkt het allemaal met enige argwaan. “Holderdebolderinitiatieven omwille van een uitspraak van het Amerikaans Hooggerechtshof - die dan bovendien niet altijd accuraat wordt weergegeven - lijken erg op steekvlampolitiek”, aldus fractieleider Peter De Roover. “Een sereen debat moet kunnen, maar op zich heeft die uitspraak in dit land niets gewijzigd. Er was tot die uitspraak weinig te merken van een actief debat en nu is er plots haast bij gemoeid?” N-VA zelf neemt geen strikt partijstandpunt in rond ethische thema’s, aldus De Roover nog.