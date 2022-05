PS komt met dertien maatregelen om koopkracht te versterken, waaronder herziening loonnormwet: “Spanningen binnen regering op komst”

De PS heeft een pakket van dertien maatregelen klaar om de koopkracht te versterken nu de inflatie tot ongeziene hoogte is gestegen, onder meer door de toenemende energieprijzen. De partij wil onder andere een herziening van de loonnormwet. Het pakket zou goed zijn voor een gemiddelde steun van 300 euro per maand voor de laagste en middenklasse. PS-voorzitter Paul Magnette hoopt dat de regering eind mei over dit pakket kan debatteren, wanneer de expertengroep haar eerste verslag klaar heeft, zo zei hij op een persconferentie met vicepremier Pierre-Yves Dermagne. Hij verwacht ook voorstellen van de coalitiepartners.

Magnette wees erop dat niet iedereen de hoge inflatie en energieprijzen even sterk voelt. Door de maatregelen die de regering al heeft genomen zijn de laagste inkomens redelijk beschermd, terwijl ook de hoogste inkomens weinig voelen. De middenklasse daarentegen, en meer bepaald de mensen die onder het mediaaninkomen blijven en niet in aanmerking komen voor de structurele maatregelen, is onvoldoende beschermd.

Een eerste reeks van vier maatregelen is gericht op het inkomen, zoals het behoud van de automatische index en de herziening van de loonnormwet. De PS pleit ook voor een verdere verhoging van het minimumloon, bovenop wat voorzien is voor 2024 en 2026. De sociale partners moeten niet wachten tot de onderhandelingen voor het volgende interprofessioneel akkoord om daarover te praten. Wie minder verdient dan het mediaansalaris moet een belastingvermindering van 100 euro per maand krijgen, via een nieuwe, doelgerichte belastingvermindering of een stijging van de aftrekbare forfaitaire kosten.

Loonnormwet

De loonnormwet kwam er in juli 1996 onder de regering-Dehaene II en moest ervoor zorgen dat de lonen in de privésector niet sneller stegen dan die in de buurlanden. In 2017 werd de wet herzien onder de regering-Michel. Sindsdien schetst ze het kader voor de tweejaarlijkse onderhandelingen over loonsverhogingen in de privésector.

“Als we het hebben over het herzien van de wet van 1996, gaat het vooral over de terugkeer naar de situatie van 2017, toen de wet gewijzigd werd, waardoor de loonmarge bindend werd voor alle sectoren en de loononderhandelingen de facto werden geblokkeerd”, legt Magnette uit. De PS wil terug naar de situatie van voor 2017 om de loonmarge indicatief (en minder bindend) te maken en de berekening van elementen die de marge verlagen te schrappen, zo schrijft ‘Le Soir’. Volgens de krant zou de kwestie wel eens spanningen binnen de regering kunnen veroorzaken.

Zijn liberale tegenhanger, Georges-Louis Bouchez, zei eerder al in een interview met ‘L’Echo’ dat “het herzien van de wet van 1996 of de automatische indexering van de lonen zou betekenen dat een evenwicht wordt verstoord”. “Er was nooit een indexsprong toen de socialisten aan de macht waren. En die zullen er nooit zijn in een socialistische regering. De VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) heeft er sinds het begin van het jaar 14 keer om gevraagd en 14 keer ‘nee’ te horen gekregen.”

Energieprijzen

Daarnaast zijn er zeven maatregelen om de hoge energieprijzen op te vangen, zoals het permanent maken van de 6% btw op energie en de uitbreiding van het sociaal energietarief. Wie niet in aanmerking komt voor het sociaal tarief maar een inkomen onder het mediaansalaris heeft, moet recht hebben op een “middentarief” voor de energiefactuur, wat jaarlijks tussen 500 en 800 euro besparing moet inhouden.

Voorts moeten meer mensen in aanmerking komen voor het mazoutfonds door het inkomensplafond gelijk te trekken met dat van de verhoogde tegemoetkoming. Ook het maximale bedrag moet stijgen tot 700 euro. De PS pleit ook voor een verhoging van de terugbetaling van de kosten voor de professionele verplaatsingen. Er zijn ook twee gewestelijke maatregelen voor de huurders, waarvoor de Waalse en Brusselse regering bevoegd zijn. Het gaat om een beperking van de indexering van de huur en om een veralgemening van de huurtoelage voor gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale woning.

Om deze maatregelen – waarvan de PS schat dat ze 6,5 miljard euro bruto kosten, of 5 miljard mits aftrek van de terugverdieneffecten – te financieren, hebben de Franstalige socialisten twee pakketten: enerzijds de verhoging van de effectentaks, de invoering van een heffing op de grote patrimonia en het afschaffen van de vrijstelling van de heffing op de meerwaarde op aandelen; en anderzijds een heffing op de overwinsten van de energiebedrijven. De partij wil een wetswijziging om de nucleaire taks te kunnen verhogen, een heffing invoeren voor de overwinsten van de gascentrales en een Europese heffing op de overwinsten van de energiemultinationals.

“Economisch onhaalbaar”

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) noemt de voorstellen van de PS alvast “economisch onhaalbaar”. “De utopische wenslijst van de PS is eigenlijk de discussie niet waard”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, die vindt dat de voorstellen “totaal los staan van de economische realiteit”. “Wat de minimumlonen betreft: deze zijn net op 1 april verhoogd. We zitten in de top 5 minimumlonen in Europa”, klinkt het.

“Er is zeker nood aan maatregelen om wie financieel zwakker staat te beschermen. De hoge energieprijzen zorgen voor drama’s bij sommige gezinnen. Maar het is onbegrijpelijk dat de PS alle kosten zomaar wil afwentelen op de bedrijven. Ook de kmo’s hebben hun energiefactuur zien verveelvoudigen, zijn slachtoffer van de hoge grondstofprijzen en lijden onder de hoge loonkost. De kosten verhogen bij kmo’s zorgt er ofwel voor dat ze simpelweg ophouden te bestaan, ofwel dat ze hun prijzen dermate moeten verhogen zodat de vakbonden overmorgen wéér op straat gaan voor extra koopkracht en loonsopslag”, aldus Van Assche.