PS geeft omstreden parlementsvoorzitter twee nieuwe mandaten: “Zo beloont partij mensen die op vakantie gaan naar Dubai”

EuroMilli­ons-jack­pot van net geen 145 miljoen euro gaat naar één winnaar uit België: “Toch niet weer in Olmen?”

EuroMillions maakte gisteravond één enkele winnaar in één klap 144 .966.360,64 euro rijker. In België bovendien. In Olmen is de rust nog niet teruggekeerd en alweer moet de Nationale Loterij op zoek naar een mega-winnaar is. “Tenzij het wéér om een groep gaat. Of stel u voor dat het winnende ticket terug in Olmen is gekocht. Mensen van overal laten hun ticket daar nu valideren.” De grootste EuroMillions-pot ooit in ons land werd trouwens gewonnen door... een straatveger.