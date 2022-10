PS en Ecolo boos over MR-video die fascisme van Mussolini "relativeert”

De PS en Ecolo zijn niet te spreken over een video van de Europese en internationale tak van de MR (MRI) die het fascisme van de Italiaanse dictator Benito Mussolini “relativeert”. “Het fascisme banaliseren, dat is de deur openzetten voor zijn terugkeer”, tweette PS-voorzitter Paul Magnette. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft intussen gevraagd de video in te trekken.

In de video over de huidige politieke situatie in Italië gaat voormalig federaal parlementslid Jean-Jacques Flahaux in op de “gelijkenissen” tussen de partij Fratelli d’Italia van de nieuwe premier Giorgia Meloni en Mussolini.

De Italianen “erkennen ook vaak dat Mussolini stommiteiten heeft begaan”, zo verwijst Flahaux onder meer naar zijn alliantie met Hitler, de goedkeuring op diens aangeven van wetten tegen de Joodse gemeenschap en de oorlog in Ethiopië. “Maar men moet ook weten dat Mussolini Italië, dat zich in een catastrofale economische situatie bevond, terug fierheid heeft gegeven”, voegt hij toe. “Er waren inderdaad alle fouten en drama’s die hij heeft aangericht, maar sommige Italianen behouden een herinnering die niet zo negatief was”.

“Schandalige video”

De federale coalitiepartners van de Franstalige liberalen, PS en Ecolo, zijn niet te spreken over de video. Voor PS-voorzitter Paul Magnette “banaliseren” de verklaringen het fascisme en Mussolini. Hij wijst erop dat de “schandalige” video is opgenomen in de perszaal van de MR. “Waar gaat deze zorgwekkende ontsporing stoppen? Het fascisme banaliseren, dat is de deur openzetten voor zijn terugkeer”, tweette de socialist.

Voor parlementslid Guillaume Defossé van Ecolo “verdedigt de MR het fascisme van Mussolini”. “Na retweets van Frans extreemrechts, het respect voor Zemmour (de uiterst rechtse Franse presidentskandidaat, nvdr) en de knettergekke verklaringen over wat hij ‘wokisme” noemt, zijn de grenzen al lang overschreden”, tweette Defossé.

Zaterdagavond deelde MR-voorzitter Bouchez mee dat hij aan Flahaux heeft gevraagd om de video in te trekken. “Mussolini heeft de ergste gruwelen in de geschiedenis begaan. Daarover mag geen enkele ambiguïteit bestaan. Deze verklaringen zijn ongepast en verwerpelijk, maar kunnen de waarden en het engagement van Jean-Jacques Flahaux niet in twijfel trekken. Ik heb hem dus gevraagd deze video in te trekken”, zo tweette Bouchez.