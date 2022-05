Proximus zoekt 3.000 extra arbeidskrachten voor aanleg fibernetwerk

Telecombedrijf Proximus is op zoek naar 3.000 extra arbeidskrachten voor de aanleg van zijn fibernetwerk. Woensdag organiseert het bedrijf een Fiber Job Day in Brussel.

Proximus legt in tal van steden in ons land een fibernetwerk aan. Dat netwerk is gebaseerd op glasvezel in plaats van koperkabels en biedt dus een veel snellere internetsnelheid aan. Het gaat om een miljardeninvestering. De bedoeling is om tegen 2028 zo'n 4,2 miljoen woningen en bedrijven op het netwerk aan te sluiten. Vanaf volgend jaar komt de installatie op kruissnelheid, met naar schatting één woning per twintig seconden die klaar wordt gestoomd.

Het bedrijf schat dat er zo'n 6.000 voltijdse arbeidskrachten zullen nodig zijn om de ambitieuze plannen te realiseren. Er zijn al 3.000 mensen aan de slag, Proximus is tegen begin volgend jaar op zoek naar nog 3.000 man, voor meer dan veertig verschillende functies.

“Van operationele activiteiten zoals graaf- of installatiewerken over de interactie met eigenaars en gebouwenbeheerders, tot de planning en uitwerking van het netwerkdesign en de financiële, commerciële en administratieve opvolging”, klinkt het in een persbericht.

Ook na 2028 blijven veel van deze profielen nodig om het netwerk te onderhouden en de dekking verder uit te breiden naar andere delen van het land, klinkt het.

Opleidingen

Woensdag organiseert Proximus samen met zijn technische partners en verschillende werkgeversinstanties een Fiber Job Day in zijn hoofdzetel aan het Brusselse Noordstation. Bezoekers zullen er een duidelijk overzicht krijgen van de verschillende jobkansen, een helder beeld van de aard van het werk en de mogelijkheid om bepaalde activiteiten concreet uit te proberen. Geïnteresseerden hoeven niet per se een technische achtergrond te hebben, zegt het bedrijf, want er wordt in opleidingen voorzien.