Proximus wil kantoorruimte halveren

CEO Guillaume Boutin kondigde enkele weken geleden aan dat Proximus zijn kantoren wil omvormen tot een ‘nationaal netwerk van werk­ruimtes’. Voor de hoofdzetel ziet hij twee opties. In het eerste scenario verkoopt Proximus zijn iconische torens en huurt het 40.000 m² kantoorruimte op een andere locatie die op maximaal 15 minuten wandelafstand ligt van een van de drie grote Brusselse stations (Noord, Centraal, Zuid). In het tweede scenario sluit Proximus een deal met een vastgoedspeler die de huidige locatie herontwikkelt. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat Proximus de Noordwijk verlaat.