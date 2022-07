Proximus wil in 5 jaar 15.000 laadpunten: operator wil ook laadpalen aan bedrijven, ziekenhuizen, sportclubs en culturele centra

WEERBE­RICHT. Vrij zonnige dag en aangenaam warm met hier en daar stapelwol­ken, vanaf zondag stijgen de temperatu­ren weer

Het is vrijdag eerst vrij zonnig met enkele hoge wolkenvelden en in de Ardennen wat lage bewolking. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken in Laag- en Midden-België, terwijl het overwegend zonnig blijft aan zee en in Hoog-België, meldt het KMI.

15 juli