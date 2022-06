Proximus wil glasvezeldekking uitbreiden tot 95 procent Belgische woningen en bedrijven

Gent Vier Franse verdachten aangehou­den in onderzoek naar luxehorlo­ge­dief­stal bij Bart Versluys: “Link met ho­me-invasions wordt onderzocht”

De onderzoeksrechter in Gent heeft vier Franse verdachten, die elkaar allemaal kennen, aangehouden in het onderzoek naar de diefstallen van luxehorloges bij ondernemers Bart Versluys en Miguel Dheedene. De mogelijke link met twee home-invasions in Sint-Amandsberg wordt nu onderzocht.

