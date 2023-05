Proximus verhoogt vanaf juli opnieuw tarieven

Twintiger omgekomen bij zwaar ongeval in Sint-Ul­riks-Kapelle: drukke ochtend­spits op E40

Op de E40 van Brussel naar Gent is in Sint-Ulriks-Kapelle, een deelgemeente van Dilbeek, de rijbaan volledig vrijgemaakt. Dat heeft het Vlaams Verkeerscentrum gemeld. De weg was er grotendeels versperd na een dodelijk ongeval. Een autobestuurder reed dinsdagochtend met hoge snelheid in op een vrachtwagen op de E40 richting Gent. De bestuurder, volgens de federale politie een man geboren in 2001, kwam daarbij om het leven.