Proximus verhoogt prijzen van populaire bundels

Sommige apothekers zien vraag naar jodiumpil­len stijgen: “Mijn kinderen drongen aan”

Sommige apothekers in ons land krijgen opeens meer mensen over de vloer met de vraag naar jodiumpillen. Jodium beschermt de schildklier tegen radioactieve straling, waardoor je minder kans loopt op schildklierkanker. De pillen worden gratis gegeven bij een ramp in een kerncentrale, bijvoorbeeld, maar er is normaal weinig vraag naar. Deze voormiddag kwamen echter al een tiental mensen naar apotheek Storme in Merelbeke om een doosje jodiumtabletten op te pikken. “Het is wel absoluut noodzakelijk om te wachten tot er communicatie komt van de overheid om de tabletten in te nemen”, zegt apotheker Michael Storme.

28 februari