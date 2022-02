Proximus schrapt leeftijdsgrens bestuurders: Stefaan De Clerck kan blijven als voorzitter

Donderdag raakte via de krant De Tijd bekend dat De Clerck uitzicht heeft op een verlenging van zijn termijn als voorzitter. De overheid mag de helft van de bestuurders aanduiden, en De Clerck is een van hen. CD&V droeg hem opnieuw voor. De oud-burgemeester van Kortrijk is al sinds september 2013 voorzitter.

Beperking op de termijn

Dat De Clerck nog kan blijven, is te danken aan een interne bijsturing bij Proximus. Tot voor kort stond in het charter over de raad van bestuur van het bedrijf een bepaling over een leeftijdsgrens: eens bestuurders de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, leggen ze hun mandaat neer bij de volgende Algemene Vergadering.

Die passage is eind vorig jaar geschrapt. In de plaats kwam een beperking op de termijn: voortaan mogen bestuurders maximaal 12 jaar blijven zitten bij Proximus. Vroeger was er geen zo'n begrenzing voor de bestuurders die door de overheid waren aangeduid. De Clerck kan dus nog drie jaar blijven als de aandeelhouders dat goed vinden.

Geen leeftijdsgrens

Chief Corporate Affairs Officer Dirk Lybaert zegt dat het ene niet met het andere te maken heeft. "Vorig jaar hebben we om verschillende redenen een reflectie gehad over de grens van 70 jaar. We zagen dat bpost de leeftijdsgrens niet meer heeft, en dat ook bij andere overheidsbedrijven de leeftijdsgrens quasi nergens meer bestond. Er is ook rechtsleer die zegt dat de leeftijdsgrens als discriminerend moet worden beschouwd.”

Proximus heeft daarop het instituut voor bestuurders Guberna ingeschakeld met de vraag of een leeftijdsbeperking opportuun is in het kader van goed bestuur. "Zij hebben gezegd dat het bij een afschaffing van de leeftijdsgrens belangrijk is om een maximale termijn te bepalen", aldus Lybaert. "Dat is iets wat we voor onafhankelijke bestuurders al hadden, nu hebben we de termijn van 12 jaar ook voor de overheidsbestuurders ingevoerd.”