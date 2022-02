Proximus en federale regering geven 12.000 kansarme gezinnen internet

Extra plaatsen in Belgische gevangenis­sen meer dan welkom: “Maar wie gaat er werken?”

De capaciteit van het Belgisch gevangeniswezen wordt uitgebreid met 800 extra plaatsen, zo meldde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) deze ochtend. Een stap in de goede richting, reageren de gevangenisbonden. Maar toch is het nijpende personeelstekort daarmee niet opgelost. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) wil dan weer duidelijkheid over het langer openblijven van de gevangenis van Sint-Gillis. “Er is altijd afgesproken dat de gevangenis van Haren die in Vorst en Sint-Gillis zou vervangen, en niet dat ze samen zouden blijven bestaan.”

17:01