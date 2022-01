Proximus dwingt eerste klanten naar (duurdere) glasvezel

Proximus zal binnenkort zijn klanten geleidelijk aan naar zijn nieuwe glasvezeltechnologie beginnen dwingen. In maart stopt het telecombedrijf in de eerste straten met de dienstverlening op de oude VDSL-kabels. Klanten moeten dan overstappen naar duurdere Fiber-abonnementen.

Proximus is al enkele jaren nieuwe internetkabels van glasvezel aan het installeren. Die technologie laat veel hogere surfsnelheden toe dan de oude VDSL-kabels van koper. Intussen heeft het al nieuwe kabels gelegd op verschillende plaatsen in het land, vooral in de steden. Eind september waren 686.000 woningen en bedrijven aangesloten op het netwerk.

Lees ook Ongelimiteerd streamen? Dit zijn de best geprijsde abonnementen met een hoge internetsnelheid

Klanten in die gebieden konden al vrijwillig overstappen naar een van de Fiber-abonnementen. Die kosten meer, maar bieden hogere snelheden. Binnenkort maakt Proximus die overstap in zijn glasvezelregio’s echter onvermijdelijk door de abonnementen op de oude kabel geleidelijk aan af te schakelen. “Het bedrijf doet dat om geen twee netwerken naast elkaar te moeten onderhouden”, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke.

Prijzen

Het begint eind maart in de buurt van de Anspachlaan in Brussel, waar Proximus vijf jaar geleden de eerste nieuwe glasvezelkabels aan de muren bevestigde. Later in het jaar volgen nog wijken op andere plekken zoals Gent, Hasselt en Deurne. Proximus zegt klanten ruim vooraf te zullen informeren over de datum waarop de dienstverlening op het kopernetwerk ophoudt.

Wie tegen het moment van de stopzetting nog geen Fiber-abonnement heeft genomen en toch bij Proximus wil blijven, zal een technieker moeten laten komen om de glasvezelaansluiting te plaatsen en zal op een Fiber-abonnement aangewezen zijn. Het goedkoopste internetabonnement op de oude kabel kost 27,50 euro per maand, terwijl dat met Fiber 42,95 euro per maand wordt. De populaire Flex-bundels zijn dan weer 5 euro per maand duurder met Fiber.

Oud tarief

Proximus zal voor de betrokken klanten wel een commerciële geste doen door ze het glasvezelabonnement nog een tijdje aan het tarief van hun oude abonnement te geven. Een overstap naar een andere provider kan ook, maar uiteraard niet als het gaat om diensten op de oude VDSL-lijn.

Scarlet, de dochteronderneming van Proximus, biedt momenteel geen verbindingen aan op glasvezel. Daardoor kan de provider ook geen klanten bedienen in gebieden waar geen oude koperkabel meer actief is.

Sommige klanten van Scarlet kregen daarom al te horen dat hun abonnement zal worden stopgezet. Proximus wil die klanten opvangen door ze gedurende twee jaar een Proximus-abonnement aan het veel lagere Scarlet-tarief te geven. Mogelijk nog dit jaar zou Scarlet bovendien alsnog glasvezelabonnementen gaan aanbieden. Er zijn nog geen prijzen bekend.