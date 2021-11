Provinciegouverneurs vragen vervroegd Overlegcomité en strengere federale maatregelen

"Op basis van de huidige problemen in de ziekenhuizen en de steeds verhogende druk op die ziekenhuizen, kunnen we niet anders dan ingrijpen. Dat gebeurt het beste op federaal niveau om het overzicht te bewaren", zegt Decaluwé. "Alle provincies zitten in alarmfase vijf. Het heeft dus weinig zin om elk apart verschillende maatregelen te nemen. We vragen aan het Overlegcomité om vroeger samen te komen dan gepland om deze maatregelen te nemen. Een Overlegcomité zoals het nu gepland is in januari, is eigenlijk te laat.”