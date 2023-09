Provincie Antwerpen talmt met stikstofvergunningen: “De overheid faalt in haar essentiële kerntaak”

“Aziatische hoornaar en buxusmot in onstuitba­re opmars”: eerste resultaten HLN insectenzo­mer tonen verontrus­ten­de trends

Maar liefst 1.576.681 insecten ving Vlaanderen digitaal tijdens de insectenzomer van HLN en Natuurpunt. Een ongezien succes. Maar wat zijn we al allemaal te weten gekomen dankzij de eerste resultaten? Gaat het echt zo slecht met onze insecten? Welke insecten zagen we het vaakst of het minst? En welke bijzondere exemplaren hebben we gespot? Bekijk op de kaart ook welke insecten er in jouw stad of gemeente werden opgemerkt.