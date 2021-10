Prototype van Sonaca 200-vliegtuigje stort neer in Walcourt: piloot kan zich redden met schietstoel

Open Vld en MR op 175ste verjaardag: "In 2024 willen we de grootste familie zijn"

22 oktober 175 jaar geleden werd de liberale partij in ons land gesticht en dat vieren Open Vld en MR samen in Paleis 12 op de Brusselse Heizel. Bijna 4.500 mensen wonen de show bij. Er wordt niet zozeer teruggeblikt, maar vooral vooruitgekeken, ook naar de volgende verkiezingen. "De ambitie moet zijn om te groeien en in 2024 groter te zijn dan de socialistische familie", klinkt het bij Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert.