Protest op social media tegen vernietiging systeem terugdraaiende teller: “Laten we met z'n allen onze zonnepanelen uitschakelen”

Geen terugdraai­en­de teller voor eigenaars zonnepane­len: wat zijn de gevolgen? En is het nu nog interes­sant om zonnepane­len te plaatsen?

6:13 Wie gedacht had dat hij nog 15 jaar kon genieten van een terugdraaiende teller op zijn energiemeter omdat hij voor eind 2020 zonnepanelen installeerde, mag die illusie opbergen. Het Grondwettelijk Hof heeft die regeling vernietigd. Wat zijn de gevolgen? En wat betekent het voor wie in de toekomst zonnepanelen wil installeren? “Dit is een enorme opdoffer voor meer dan 500.000 Vlamingen.”