Project van 300 miljoen euro moet politie digitaal wapenen: van 80 toepassingen naar één app voor alle dossiers

Ben Weyts wil in 2023 gecoördi­neer­de aanpak rond grensover­schrij­dend gedrag in hoger onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil samen met het hoger onderwijs een gecoördineerde aanpak uitwerken rond grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Een essentieel onderdeel daarin is een extern en onafhankelijk meldpunt. “Ik engageer me samen met het hoger onderwijs om dat beleid rond te hebben in 2023", zo antwoordde de N-VA-minister donderdag in het Vlaams Parlement op vragen van CD&V-parlementsleden Brecht Warnez en Katrien Schryvers.

5 mei