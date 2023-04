Profvoetballer (33) die verdacht wordt van aanranding Vlaamse tiener (17) vrij onder voorwaarden: “Ik geloof dat er geen aanklacht komt rond deze waanideeën”

INTERVIEW. Delphine Lecompte: “Als ik stopte met drinken, zou ik er tien jaar jonger uitzien, zeiden ze. Dat viel even tegen”

Dichteres Delphine Lecompte (45) stopte met drinken en begon proza te schrijven, zodat haar dagen beter gevuld zouden zijn en ze minder snel naar de fles zou grijpen. Na de columns in ‘Humo’ is er nu het boek: ‘Wie Heeft Delphine Lecompte Vermoord?’, 508 bladzijden dik. ‘Autofictie’ over haar uitspattingen, haar opname in de psychiatrie en het seksueel geweld dat ze onderging. “Door ‘De slimste mens’ weet ik dat er ook lieve, vriendelijke, véilige mensen bestaan.”