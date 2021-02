Professor Steven Callens: “Zodra 50- en 60-plussers gevaccineerd zijn, zullen versoepelingen mogelijk zijn”

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens is al een tijdje traag maar gestaag aan het dalen. Vooral bij oudste bevolkingsgroep valt die trend op. Zo waren er in de week van 25 tot en met 31 januari 156 overlijdens bij 85-plussers, terwijl dat er in de week voordien nog 203 waren. Zouden de eerste effecten van de vaccinaties in de woonzorgcentra al zichtbaar zijn? Het is tenslotte al geleden van 18 januari dat de 96-jarige Jos Hermans, de eerste Vlaming die een vaccin kreeg, zijn tweede prikje liet zetten.