Professor Steven Callens: “Covid-19 uitroeien is een illusie maar we kunnen het virus wel onder controle houden”

“Wat we met de vaccinaties proberen te bereiken, is dat we de gewone zorg niet meer moeten uitstellen, zoals bijvoorbeeld tijdens de tweede golf toen er op de piek bijna 1.500 patiënten op intensieve zorgen lagen”, legt professor Callens uit. Hij is ook lid van de GEMS, de expertengroep die de overheid bijstaat in de corona-aanpak. “De ziekte uitroeien is geen haalbaar scenario. Het virus zal blijven circuleren. Maar met de vaccinaties en immuniteit hopen we dat de besmettingscijfers zakken tot op een niveau dat ons zorgsysteem niet te zwaar belast.”