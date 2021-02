Professor Niel Hens: “Er komt een nieuwe reus aan, maar gaat het wel een reus worden?”

Professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen) zet zich af tegen doemdenken en ziet positieve signalen, verklaarde hij als studiogast in ‘De Afspraak’. Het lid van de GEMS-expertenraad ziet hoe de curve dezer dagen redelijk onder controle blijft. Ook al is hij beducht voor “een nieuwe reus”, doelend op de Britse variant, toch blijft de vraag “of het wel een reus gaat worden.”

“We zitten nog altijd in de winterperiode en dat hebben virussen graag”, stak Hens van wal. “Na de kerstvakantie hebben we de scholen geopend en er is veel activiteit. Daar staat tegenover dat de curve redelijk onder controle blijft, zeker in vergelijking met de buurlanden. Ik vind dat we daar toch aandacht aan mogen geven, dat we dit met zijn allen vrij goed doen. Dit heeft niet zozeer met de maatregelen als dusdanig te maken, maar hoe u en ik hiermee omgaan, en hoe we zorgen dat onze contacten zo veilig mogelijk laten verlopen.”

73 ziekenhuisopnames

Hens kijkt elke dag vooral naar de ziekenhuisopnames en is met het cijfer van 73 opnames (het cijfer van zondag 31/1) gunstig gestemd. Dit ‘lage’ aantal is geleden van oktober, al blijft Hens voorzichtig. Hij is beducht voor plotse schommelingen in de curve. Het aantal opnames is volgens de wetenschapper momenteel onder controle.

De biostaticus meent dat het massaal testen een van de verklaringen is voor het stijgend aantal coronabesmettingen. Ook kijkt hij naar de positiviteitsratio . “Met 5% is deze betrekkelijk laag in vergelijking met de buurlanden. Ik kan er alleen maar uit afleiden dat we het heel goed doen.”

“We kunnen niet ontkennen dat er een nieuwe reus aankomt”, gaat Hens verder over de opmars van de Britse variant. “Vraag blijft of het wel een reus gaat worden, iets waar wij controle over hebben. We moeten er ons goed van bewust zijn dat die nieuwe varianten een ernstige bedreiging vormen”. Van een derde golf in ons land is volgens Hens nog geen sprake. Hij en zijn team hebben hun bevindingen neergeschreven in een nieuw adviesrapport dat morgen richting Overlegcomité vertrekt.

De nieuwe variant en de vaccinatie maken de coronasituatie in ons land uiterst complex. “De vaccinatiestrategie die nu uitgerold is, is voor ons de meest logische gang van zaken. Aan de hand van de eigenschappen van de vaccins kunnen we nu kijken wie wanneer te vaccineren. En hoe we moeten omgaan met ons gedrag. (Sinds de start van de vaccinaties in ons land, red.) zien we zeer voorzichtige tekenen dat er momenteel minder hospitalisaties vanuit de woonzorgcentra zijn, al blijf ik hier voorlopig heel voorzichtig over. We moeten dit eerst bevestigd zien in de cijfers. We mogen hier hoopvol over zijn”.

Mentale gezondheid

Veel wil de biostatisticus nog niet kwijt over de inhoud van z’n adviesrapport. “De belangrijkste boodschap is dat we ons nog steeds in troebel water bevinden en de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen.”

Hij verlangt ook dat er eindelijk meer werk wordt gemaakt van de mentale gezondheid. “Hoe houden we de epidemie onder controle en tegelijkertijd, hoe komen we tegemoet aan de zorgen die iedereen heeft, zijn zaken waar we creatief over moeten blijven nadenken.”