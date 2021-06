Professor Molenberghs waarschuwt om voorzichtig te blijven: “We zijn vierde slechtste in Europa”

Met de vlieger naar Lloret, met 10 in een villa in Albufeira: jongeren boeken massaal reisjes naar feestbe­stem­min­gen

7:06 Een villa in Albufeira voor 10: volzet. Een ‘afstudeerreis’ naar Lloret de Mar? 700 achttienjarigen schreven zich al in. Reisorganisaties voor jongeren zien de boekingen naar Spaanse, Griekse en Portugese bad- en nachtsteden exploderen. Bovendien wordt de bus verruild voor het vliegtuig en de hotelkamer voor een villa. Een tikkeltje “onverwacht” is het allemaal, want het is lang niet zeker dat nachtclubs opengaan en jongeren hun prik hebben.